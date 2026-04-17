ಬೇಲೂರು | ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 6 ಜನರ ಸಾವು: ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಮುಗಿದ ಯಾತ್ರೆ

ಬೇಲೂರು (ಹಾಸನ): ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು. ಎದುರಾದ ಹಾರೂಬೂದಿಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ವೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು, ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದವರ ತಂಡ ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತ್ತು.

ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ್ಕುಮಾರ್ (48), ಮಗ ಸುನೀಲ್(27), ಮಗಳು ವೀಣಾ(24), ಮೊಮ್ಮಗಳು ನಿಶ್ಚಿತಾ(ಬೆಳ್ಳಿ) 3 ವರ್ಷ, ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಲಾಕ್ಷಿ (38), ಅತ್ತೆ(ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ) ಜಯಮ್ಮ (60) ಮೃತಪಟ್ಟವರು.

ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರು ದುಃಖದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಂಟರು ಬಂದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಂಬುಲೆನ್ನಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸುನೀಲ್, ಲೋಲಾಕ್ಷಿ, ಜಯಮ್ಮ ಅವರ ಮೃತದೇಹದ ಅತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೀಣಾ ಅವರನ್ನು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಬೇಲೂರಿನ ನೆಹರು ನಗರದ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.

ಸುಶೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಮಗ ಸುನೀಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಸಾಗಿಸಲು ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಾಹನ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಬುಧವಾರ ಇದೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ವಾಹನವನ್ನು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು 10 ಜನರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಉಡೇವಾ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಜನ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಮುಮ್ಮಲ ಮರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯ ಆಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ದುಃಖ ತೋಡಿಕೊಂಡರು.