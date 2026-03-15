ತಿರುಮಲ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ

ಆಲೂರು: ಮರಸು ಗ್ರಾಮದ ತಿರುಮಲ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಜಾತ್ರೆ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ತಿರುಮಲ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ಅಡ್ಡೆ ದೇವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಗೌರಿ ಕಡಲು ಗಂಗಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದವು. ಗಂಗಾಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ವಂಶಸ್ತರಾದ ವೀರೇಶ ಅವರು ಉಡುಸಲಮ್ಮ ಕಳಸವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೆಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿತ, ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7ಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಣ್ಣ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದರು.

ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದ ನಂತರ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ 101 ಎಡೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವಂತೆ ಮರಸು ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ಕೂಡುನಾಡು, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಅಡ್ಡೆ ಹೊರುವವರು, ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿದವರು, ದೀವಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಎಡೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ, ಉಡುಸಲಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

15ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಮಹಾಂದಾತ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಶನಿದೇವರ ಪಂಠ ಎಂಬ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಪಟೇಲ್, ಶಾಸಕರಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿತ ಎಚ್.ಕೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಂ. ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ನಡೆಮುಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿನಾಯ್ಕ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಂಗಮ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.