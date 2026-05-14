ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ: ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ

<p>ಹಾಸನ: ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆ ಎಸಗಿದ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ವೇದಿಕೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ರಾಜು ಅವರು ಎಚ್.ಬಿ. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಗರದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಿಡ್ನಿಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪವನ್ ಅವರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಡಾ. ಪವನ್ ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ, ಡಾ.ಸಮರ್ಥ್ ಅವರು, ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. 2023 ರ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಿಳಿಸಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು, ರಾಜು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಥೇಟರ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮೂತ್ರಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ರಾಜು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ಊಟ ನಂತರ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಕಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಅಂಗಳು ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ 2023 ರ ಜನವರಿ 11 ರಂದು ರಾಜು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ, ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪತಿ ರಾಜು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೇವಾನ್ಯೂನತೆ ಹಾಗೂ ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಖರ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಭವಾನಿ ಎಚ್.ಎಲ್. ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 21 ರಂದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಚಂಚಲಾ ಸಿ.ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಅನುಪಮಾ ಆರ್. ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ವಾದ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ವೈದ್ಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಪವನ್ ಅವರು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ಸೇವಾ ನ್ಯೂನತೆಗಾಗಿ ₹5 ಲಕ್ಷ, ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿನ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ ₹25ಸಾವಿರ ನೀಡುವಂತೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಶೇ 10 ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಏ.22 ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260514-36-886411129</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>