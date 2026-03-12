ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರೆ, ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ 15ರಂದು

<p>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ (ಕೆಂಪಮ್ಮ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ದೇವಿ)ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 17 ರ ವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. </p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಂದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 13ರಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ನೂತನ ಸಿಂಹ–ಕುದುರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ನಂತರ ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಆರತಿ, ಮಡೆ, ಬಾಯಿಬೀಗ ಉತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ಹಸಿರು ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ನಂತರ ಬಸವನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಥದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನವರ ರಥೋತ್ಸವ ನಂತರ ಅಗ್ನಿ ಕೆಂಡಕೊಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಸ್ಥಾನ ರಾತ್ರಿ ಚಿಕುಚಿ ವಂಶಸ್ಥರಿಂದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>15ರಂದು ರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಾರಿ ಮದ್ದುಗುಂಡಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಯುವಕ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಸಂಪರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಭೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಅಮ್ಮನವರ ಸೋಮ ದೇವರಿಗೆ ಮಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 17ರಂದು ಭಕ್ತರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಲಯ: ಜಾತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೀಸಾವೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>