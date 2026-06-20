ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ

<p>ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಭೂ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಎನ್.ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸದಾಶಿವ ಸ್ವಾಮಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗದೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಐಸಿ ಕುಮಾರ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಜಪ್ಪ, ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರು, ಮಹಾಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಪ್ರೇಮ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ.ಜೆ ರಮೇಶ್, ಎನ್ಟಿ ಹರೀಶ್, ಯೋಗೇಶ್ (ಕಾಶಿ), ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಕಾಳೇಗೌಡ, ಕಿಶನ್, ದರ್ಶನ್, ಎನ್.ಸಿ ಮನು, ಎಂ.ಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಗೌತಮ್ ಎಸ್.ಆರ್, ನಿತಿನ್ ಎನ್.ಡಿ, ಜಗದೀಶ್, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಬಂಡೆ ಕುಮಾರ್, ಗೌರಮ್ಮ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-36-60126446</p>