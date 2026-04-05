‘ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ರೈತರ ಉಳಿವು’

ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: 'ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಕೇಂದ್ರ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಹಾರೋ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಸಾಲದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳಿಯಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಇಂದಿನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 950 ರೈತರಿಗೆ ₹5 ಕೋಟಿ 8 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ 32 ರೈತರಿಗೆ ₹14.70 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಂಘದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಫೆಡರೇಶನಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹18 ಕೋಟಿ ಲಾಭಗಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ, ಸೊಪ್ಪಿನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೋಟ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮುಂಬರುವ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಎಸ್ ಧರ್ಮರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಂಜೇಗೌಡ ಎಸ್, ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುರುವಂಕ ಶಿವ ಸ್ವಾಮಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಚ್ಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಧು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಎಚ್.ಎಮ್.ನಂಜೇಗೌಡ, ಹರುವೆಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ, ಬಸವರಾಜ್, ಗಾಯತ್ರಿ, ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಲೋಕೇಶ್, ಸಿಇಒ ಮಧು, ಮುಖಂಡರಾದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಮಧು, ಜಯಕುಮಾರ್, ಹುಲಿಕೆರೆ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಜಯರಾಮ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>