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ಕೀಟನಾಶಕ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಅತಿ ಬಳಕೆ; ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 13 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
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