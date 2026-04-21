ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಚರಣೆ

ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ: ಹೋಬಳಿ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಡುಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಂಕೋಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗ್ರಾಮದ ಪೇಟೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕೋಲೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮೂಲ ಕಾಡುಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಅರೇಕಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಸವಣ್ಣನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹ, ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಪಾ ಶಂಕರ್, ಹೋಬಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಎಸ್. ಗಿರೀಶ್, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಜಯ ಕೀರ್ತಿ, ಎನ್.ಸಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎನ್.ಆರ್. ಪ್ರದೀಪ್, ಎನ್.ಪಿ. ಪ್ರದೀಪ್, ಎನ್.ಎನ್. ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ವಿಜಯ್, ರಮೇಶ್, ಆನಂದ್, ಹೋಟೆಲ್ ಗುರು, ಗಣೇಶ್, ಹೋಟೆಲ್ ಮಂಜು, ತ್ರಿನೇಶ್, ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಪವನ್, ತಿಲಕ್, ಲೋಕೇಶ್, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಅರೆ ಕಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೀಣ್ ಗುರೂಜಿ, ಲೋಕೇಶ್, ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.