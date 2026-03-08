Womens Day 2026 | ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ‘ಕಮಲಾಕ್ಷಿ’

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಎಸ್. ಡಿ. ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 06-07-1976ರ ಜುಲೈ 6 ರಂದು ರಂದು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಜುಕುಸ್ತಿ, ಸಿಟಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೆನ್ನಿಸ್, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ, ಶಾಟ್ಪುಟ್, ಜಾವಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2018ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜುಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ 2ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಅದೇ ವರ್ಷ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಂಜುಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (ಜಾವಲಿನ್) ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2019ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಜ್ಯ ಸಿಟಿಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಟಂಗ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಹಠ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>