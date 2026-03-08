ಭಾನುವಾರ, 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

Womens Day 2026 | ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿದ ‘ಕಮಲಾಕ್ಷಿ’

ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 8 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 8:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಕಮಲಾಕ್ಷಿ
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಚೇರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಕಮಲಾಕ್ಷಿ
womens dayHasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT