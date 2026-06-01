ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಣೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ

<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಣಣ: ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೋಬಳಿ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸು, ಅದರಂತೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಲಾಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆಗೆ ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮುನ್ನಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಾದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>₹2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ‘ಗ್ರೋತ್ ಇಂಜಿನ್’: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ₹2.94 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ನುಡಿದರು.</p>.<p>ರೈಲ್ವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13,800 ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ–ಕೆಳಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 707 ಎಲ್ಸಿ ಗೇಟ್ಗಳ ಪೈಕಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ 37 ರೈಲುಗಳು ಈಗ ಪುನಃ ಓಡುತ್ತಿವೆ. 12-14 ಬೋಗಿ ಇದ್ದ ರೈಲುಗಳು ಈಗ 21 ಬೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ 110-130 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಮೃತ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಸನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ₹32 ಕೋಟಿ, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ₹22 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೂ ಇದೇ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದೇ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಣೆಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಿ. ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಚಿವರು ಅದೇ ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಖುದ್ದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು, ಸಂಸದ ಡಾ. ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಾಸನ ಲೋಕಸಭೆ ಸದಸ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಿರುಪತಿ-ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೂ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವ ಕುರಿತು ನೆನಪಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ರೈಲು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ನೌಕರ ವರ್ಗ, ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಕೊಪ್ಪಲು ಬಳಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಸಂಸದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂ. ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರ ರೈಲು ನಿಲುಗಡೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಿಂದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನೌಕರರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ಎಸ್. ಲಿಂಗೇಶ್, ಸಿ.ಎಸ್. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದೇಶ್ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಚಿದಾನಂದ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಅಮಿತ್, ಮರಗೂರು ಅನಿಲ್ , ಗಿರೀಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-36-861410084</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>