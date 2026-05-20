ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ; ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ

ಕೊಣನೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವಾದ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳು ಶ್ರೀರಾಮಮಂದಿರವು ರಾಗ, ತಾಳ ಮತ್ತು ನಾದಗಳಿಂದ ಮೇಳೈಸಲಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ವಿವಿಧ ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಸ್ವರ ಮಾಧುರ್ಯ ಆಲಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಶ್ರೋತೃಗಳು 5 ದಿನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಮೇ 20 ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 23ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತು ಸಂಗಿತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ರುದ್ರಪಟ್ಟಣ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗಷ್ಟೇ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಕಛೇರಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರ್.ಕೆ. ಪದ್ಮನಾಭ್.</p>.<p>ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮೇ 23ರಂದು ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಾ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ, ಹಾಸ್ಯ ಕವಿ ದುಂಡಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ವೈ.ವಿ.ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿವೆ. ನಂತರ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಲ್ಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ, ಸಿ.ಎಸ್.ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಸಿ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಿ.ಎ. ನಾಗರಾಜ, ಡಾ.ಸಿ.ಎ.ಗುರುದತ್ತ, ಡಾ.ಸಿ.ಎ. ಶ್ರೀಧರ, ಡಾ.ಸಿ.ಎ.ನಟರಾಜ್, ವಿ.ಸಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್, ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎ.ವಿ.ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ನಾಚಾರಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಲಯ ಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ಬಿರುದು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಯಲಿನ್ ವಾದಕ ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಯುಗಳ ವಯಲಿನ್ ವಾದನ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ರುದ್ರಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ದೇವತೆ ಎನಿಸಿರುವ ಕನಕದಾಸರು, ವಾದಿರಾಜರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಶಾಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ತಂಬೂರಿಯಾಕಾರದ ಸಪ್ತಸ್ವರ ದೇವತಾ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಮತ್ತು ದ್ವಾದಶ ಸ್ವರ ಸ್ತಂಭ ಮಂಟಪಗಳು ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>