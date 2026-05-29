ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಂದೋಲನ ಅಗತ್ಯ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ಮುಂಗಾರಿನ ತಂಪು ಗಾಳಿ, ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ, ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ.

ಇಂತಹದೊಂದು ರಮ್ಯ ಸಂಜೆಯ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಕವಿಹೃದಯಗಳು ಕಾವ್ಯದ ಇಂಪು ಹರಿಸಿದವು.

'ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಸಕಲೇಶಪುರ' ಆಂದೋಲನದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದ 'ಮುಂಗಾರು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ'ಯು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಜೆಯಾಗದೆ, ಸಮಾಜ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವಿನ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾವ್ಯಧಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಾವ್ಯ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳಾದ ಕೀರ್ತಿ ಕಿರಣ್, ಪುಷ್ಪಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ಡಯಾನಾ ಡಿಸೋಜ, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಜ್ಯೋತಿ, ತಾಸೀನಾ ರಜಾಕ್, ಯಾಸ್ಮಿನ್ ರಿಯಾಜ್ ಮಲ್ನಾಡ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಯಿರ ಬಾನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಜ್ಞ ಕವನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾವ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಎಂ.ವಿಶ್ವನಾಥ್, 'ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನದ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಂದೋಲನಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಸಕಲೇಶಪುರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜೈ ಮಾರುತಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು, ಅಕ್ಷರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ ಕವಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಕ್ಬರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ