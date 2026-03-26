ಸಚಿವರ ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಮೀನಮೇಷ: ಆರೋಪ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರುಹುಣುಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 72ರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆಕ್ಷನ್–4ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಸರ್ವೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಸೇರಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಪ್ರೀತಾ, ವಲಯ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಹೇಮಂತ್ಕುಮಾರ್, ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಮಾರು 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಅಕೇಶಿಯಾ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಇರುವುದನ್ನು, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ ವೈಸರ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72ರಲ್ಲಿ 10.02 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>'ಕಿರುಹುಣುಸೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಜೊತೆ ತೆರಳಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ವೆಯರ್ ಅಳತೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಕೀರ್ತಿ ಸಿಂಹ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕಿರುಹುಣುಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 72ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಇದ್ದು, ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೋಡಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ' ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಪ್ರೀತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್–4 ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಮರಗಿಡಗಳು ಇವೆ. ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಂತೆ ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್.ಆರ್. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>