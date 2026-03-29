ಸಕಲೇಶಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಿನಹಾರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶನಿವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಟ್ಟೆಕುಮರಿಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಟವರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಟವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ರಾತ್ರಿ ಟವರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 40 ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ 10 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಬಟ್ಟೆಕುಮರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳೀಸಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟವರ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಧನರಾಜ್ ಕಾಗಿನಹರೆ, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ತುಳಸಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಮೋಹನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>