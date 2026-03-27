ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ: ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಿರುಹುಣುಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 72 ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೆಕ್ಷನ್ –4ರ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೋಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆದಿದ್ರಾವಿಡ ತುಳು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಜಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಶಂಕರ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>40–50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ತಲೆಮಾರು ಹೋಗಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಅಕೇಶಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಜಾತಿಯ ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಡು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾಗವನ್ನೇ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಪೋಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದು, ಖುದ್ದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೀನಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ವೆಯರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏನೇ ವರದಿ ನೀಡಿದರೂ, ಪಹಣಿಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪೋಡಿ ಆಗಿ, ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಕಬಳಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೂ ದೂರು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>