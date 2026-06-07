₹14 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ

<p>ಸಕಲೇಶಪುರ: ಸಾಲ ಬಾಧೆಯಿಂದ ರೈತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ರೈತರ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮನೆಗೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹುಲ್ಲುಮನಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಚ್. ಸಪ್ರೀತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯು.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಹುಲ್ಲುಮನಿ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಲಗದ್ದೆಗೆ ಈ ಉಪವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅವರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತುಂಬುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಹಾಯ ಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವು ಇದೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಅನಗತ್ಯ ಅಲೆಯುವುದು ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದರು. </p>.<p>ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯು.ಎಂ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಸದಾ ರೈತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇವೆ, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳಂತೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಇದು ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ , ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬಣವೆ ನಷ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ದೊರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಮೃತರ ವಾರಸುದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿಸಿ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಪ್ರಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪರಿಹಾರ: ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹5 ಲಕ್ಷ , ರೈತರ ಮರಣ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ತಲಾ ₹2 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ₹14 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕಾರ್ತಿಕ್, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರಾಟಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹದೇವಸ್ವಾಮಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಥೋಡ್, ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ್, ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಕೋಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-36-1325495427</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>