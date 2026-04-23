ನಿವಾಸಿಗಳ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದುರ್ವಾಸನೆ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ಸಂತೆ, ಜಾತ್ರೆಯ ಮೈದಾನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬೆಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದುರ್ವಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಗು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಸದ ರಾಶಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅಂಗಡಿ, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು, ವಾಸದ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳೂ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ, 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ಸುಭಾಷ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕದ ಜಾತ್ರೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂಗಡಿಗಳು, ವಾಸದ ಮನೆಗಳು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಿದ್ದು, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಲಾರಿ ಲೋಡ್ನಷ್ಟು ಕಸವನ್ನು ಸುರಿದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕೊಳೆತು, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಕಡೆಯೆಲ್ಲಾ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಕ್ಕ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಬೆಟ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ವಾತಾವರಣ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>