ಸಕಲೇಶಪುರ: ಜೀತಕ್ಕಿದ್ದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ರಕ್ಷಣೆ

<p><strong>ಸಕಲೇಶಪುರ (ಹಾಸನ):</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾನೇಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬುಧವಾರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಮಂತ್ಕುಮಾರ್ ಜಾನೇಕೆರೆ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>'ಬಾಲಕನಿಗೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಜೀತಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ದಿಲೀಪ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಗಿಂತ ಕಡೆಯಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿರಿಸಿದ್ದು, ದಿನವಿಡೀ ದುಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರೊಬ್ಬರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು 'ಒಡನಾಡಿ' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>