ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ ಅರಿತು ಜೀವಿಸಿ: ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಅರಸೀಕೆರೆ</strong>: 'ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಹಾಸನ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಬಾಗೇಶಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಲಯ, ಬಿಂಬ, ವಿಮಾನ ಗೋಪುರದ ಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸದ್ಗತಿ ಅಥವಾ ಸುಖ ನೀಡಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವರು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೆತ್ತವರು, ಗುರು–ಹಿರಿಯರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ , ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಈಗಾಗಲೇ ₹10 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಬೊಮ್ಮಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇವಾಲಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶೋಭಾ ಶಿವಣ್ಣ, ಮರಿಯಪ್ಪ, ಮೇಲೆ ಗೌಡ್ರು, ಗೌಡಪ್ಪ, ಕುಮಾರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>