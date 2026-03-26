ಅಂತಿಮ ಶ್ರುತ ಕೇವಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಚರಣಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ : ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದ ಭದ್ರಬಾಹು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಿಮ ಶ್ರುತಕೇವಲಿ ಭದ್ರಬಾಹು ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಆಚಾರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು ಚರಣಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಚರಣಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಧಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ಶಾಂತಿಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿನಧರ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಸಂತರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅನುಪಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಆತ್ಮೀಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅರಹಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260326-36-1505717020</p>