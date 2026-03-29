ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶನಿವಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬಾಹುಬಲಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 54 ಕಲಶ, ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶ, ಶಾಂತಿಧಾರಾ ಕಲಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಕಲಶವನ್ನು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳು, ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು, ಸಂಗಿತದೊಂದಿಗೆ ಜಿನಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತ ಭಕ್ತರ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಜಲಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ಎಳನೀರು, ಕಾಯಿತುರಿ, ಬಗೆಬಗೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಮಾವು, ದಾಳಿಂಬೆ, ಮೋಸಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಸದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಕಬ್ಬಿನಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲ, ಕ್ಷೀರ, ಮೊಸರು, ಅಕ್ಕಿಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಷಿಣದ ಪುಡಿ, ಅರಿಷಿಣ, ಸರ್ವೌಷಧಿಯ ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಅಲೆಅಲೆಯಾಗಿ ಗೊಮ್ಮಟನ ಮೈಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಬರಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಚಿಕ್ಕ ಅಲೆಗಳು ತಾಮುಂದು ಎಂಬಂತೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶದ ನಂತರ ಚಂದನ, ಅಷ್ಟಗಂಧ, ಬಿಳಿಗಂಧ, ಕೇಸರಿ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನಡೆದಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲೋಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಬಾಹುಬಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಸುಂದರ ಹಾರವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ, ಗಂಧೋದಕ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಜಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜಾ ಸೇವಾಕರ್ತರಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಜಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ನವರು ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ ಜೈನಮಠದ ಭಾನುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು. ಅನುಪಮ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಆತ್ಮೀಯ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಅರಹಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜ, ಆರ್ಯಿಕೆಯರಾದ ಅಬೇಧಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ನಿರ್ಮಲ್ ಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅಜಿತ್ ಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಮತ್ತು ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260329-36-1881961084</p>