ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನ

<p><strong>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ</strong>: ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಹುಳ್ಳ ಸಭಾ ಮಂಟಪದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ತೀರ್ಥಂಕರರಾದ ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಚಕ್ರೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಮರ ಯಂತ್ರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, 48 ಮಂಗಲ ಕಲಶ, 4 ಚತುಷ್ಕೋನ ಕಲಶ, ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರ ಕಲಶದೊಂದಿಗೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರ ಕಿರೀಟ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ 48 ದಂಪತಿಗಳು ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಲಕಲಶ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನದ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ, ಸಕಲೀಕರಣ ನಾಂದಿ ಮಂಗಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಂಕಣಧಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮತ್ತು 24 ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಧಾನ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವೃಷಭನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ 48 ಜೋಡಿ ದಂಪತಿಗಳು ಜಲಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ನಂತರ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಕ್ಷೀರ, ಎಳನೀರು, ಅರಿಷಿಣ, ಕಷಾಯ, ಗಂಧ ಅಷ್ಟಗಂಧ, ಚಂದನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿ ಕನಕ ವೃಷ್ಠಿ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆಚಾರ್ಯ ಮಾನತುಂಗಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ 48 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 48 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಘ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 48 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತುಮಕೂರಿನ ಮೋಹನ್ ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಹಾಡಿದರು. ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದರು. 24 ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಆರತಿ ಅರ್ಘ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಜಯಮಾಲಾರ್ಘ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಶಾಂತಿ ಕಲಶವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಭಕ್ತಾಮರ ವಿಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಜದವರ ಸಹಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸೇವೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಲಾಡು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತ ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರ್ಯರಾದ ಜಿನೇಶ್, ಎಸ್.ಡಿ.ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿಮಲ್ ಪಂಡಿತ್, ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಪೂಜಾ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260321-36-758651882</p>