ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅರ್ಪಣೆ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೋಬಳಿಯ ಬೆಕ್ಕ, ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬರಾಳು ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ 1508 ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು, ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ ಬೆಕ್ಕದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗವನ್ನಾದರೂ ದಾನ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್, ಬೆಳೆಗಾರರಾದ ರಮೇಶ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಸ್ವಾಮಿ, ಹೇಮಂತ್, ಮೋಹನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>