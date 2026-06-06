ಹೊಯ್ಸಳ ಜಿನಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಕಲ್ಪ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಹೋಬಳಿಯ ಜುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಜಿನಾಲಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಜೈನ ಬಸದಿಯ ಅವಶೇಷವು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಗರ್ಭ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಪೀಠವಿದ್ದು, ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಬಸದಿಯ ಪ್ರಾಂಗಣವು 16 ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಚಾವಣಿಯನ್ನು 25 ಹಾಸು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸದಿಯು ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯಾ ಎಂದಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಾಮ, 11ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೈನ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ‘ಕ್ರಿ.ಶ.1124ರಲ್ಲಿ ನಂದಿಶಂಪ ದ್ರಮಿಳ ಗಣದ ಅರುಂಗಳಾನ್ವಯದ ಮಲ್ಲಿಷೇಣ ಮಲಧಾರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು, ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸ ವಿಷ್ಣವರ್ಧನನು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಪಾಲ ತ್ರೈವಿಧ್ಯ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜಿನಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಹೊಯ್ಸಳ ಜಿನಾಲಯವೆಂದು ಕರೆದು ಚತುಸ್ಸೀಮೆಯ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರು’ ಎಂದು ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ( ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯ) ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬೇಗೂರು ವೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಾಗರಾಜು, ಕುಮಾರ, ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಾಳಪ್ಪ, ಹೊನ್ನೇಗೌಡ, ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶಸ್, ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡ, ಡೈರಿಜಗದೀಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-36-140029570</p>