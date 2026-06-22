ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ‘ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಲೆ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯೋಗ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಆತ್ಮವನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ’ ಎಂದು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕೃಷಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗಪಟು ಜಿ.ಕೆ.ಅರ್ಪಿತಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗೊಮ್ಮಟನಗರದ ಬಾಹುಬಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಯೋಗವು ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಜೀವನವಿಧಾನ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಾಹುಬಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಡಿ.ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಿತ್ಯ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಾಧಿಸದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಬನ್ ಪಿ.ದತ್ತವಾಡೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ ಕಿರಣ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಜಿ.ಕೆ.ಜಾನಕಿ, ಎನ್.ದಿನೇಶ್, ಪವಿತ್ರ ಡಿ.ವಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-36-1215156199</p>