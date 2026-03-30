ಸರ್ವಾಹ್ಣ ಯಕ್ಷರ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾನುವಾರ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ಚೈತ್ರ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಬಂಧನ, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸಂಗ್ರಹ, ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಕಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು. ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಸರ್ವಾಹ್ಣ ಯಕ್ಷ, ಯಕ್ಷಿಯರನ್ನು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಸೇವೆ, ಭೇರಿ ತಾಡನ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಮೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಆಸೀನರಾದರು.</p>.<p>ಜೈನ ಮಠದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ, ಬಾಹುಬಲಿ ಸ್ವಾಮೀಕಿ ಜೈ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಪ್ನಾವಳಿ ಹಿಡಿದು ಎಡ ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಪಾನ, ಚಂದ್ರಪಾನ, ಧರ್ಮಧ್ವಜ, ದುಂದುಭಿ, ಸರ್ವಾಹ್ಣ ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮತ್ತು ರಜತದ ದಂಡಗಳು, ರಜತದ ಚಾಮರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಾಲಕರು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಧರ್ಮಚಕ್ರವಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿತು. ಧರ್ಮಚಕ್ರದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಹ್ಣ ಯಕ್ಷರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ರೀಫಲದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು. ಧರ್ಮಚಕ್ರ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಸ್ತೆ, ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ರಸ್ತೆ, ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಜೈನಮಠದ ರಸ್ತೆ ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಫಲ ಆರತಿ ನೀಡಿ, ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಮಂಗಲಾಕ್ಷತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಗಾರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿಷೇಕಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ನಂತರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದ ವಿಧಿಯನ್ನು ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾಗ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸಮವಸರಣದಲ್ಲಿ 24 ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ, ಯಕ್ಷ–ಯಕ್ಷಿಯರಿಗೆ, ನವದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಘ್ಯ, ಅಷ್ಟವಿಧಾರ್ಚನೆ, ಶೋಡಷೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮಹಾಶಾಂತಿಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳು ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಚಾರ್ಯ ಜಿನೇಶ್, ವಿಮಲ್, ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ್, ಜ್ವಾಲಕುಮಾರ್, ರಾಜಣ್ಣ, ನಾಗೇಂದ್ರ,ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ಸನ್ಮತಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಮೇಣೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಮಂಜುನಾಥ ಪುರ, ಕಂಠೀರಾಯಪುರ, ಬೆಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಹೊತ್ತು ಸಾಗಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶಸ್, ಶಾಲಿನಿ ದೇವೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಪಿ.ಮಹೇಶ್, ಬಬನ್ ಪಿ. ದತ್ತವಾಡೆ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಭರತೇಶ್, ಸಂಜು, ಹೇಮಂತ್, ಪೌದನ್, ಜೈನ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-36-981953550</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>