ಬುಧವಾರ, 17 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮುದ್ದೆ-ಸಾರು ಉಣ್ಣುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 0:51 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportsKarnatakaMandya
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT