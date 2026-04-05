ಓಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಭಗವಾನ್ ನೇಮಿನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಸಂತೋತ್ಸವ (ಓಕುಳಿ) ಆಚರಣೆಗೆ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಉತ್ಸವವು ಬಸದಿಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಂಗಲವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದ ಅರಿಸಿನ, ಕುಂಕುಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಓಕುಳಿ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಬಾಲಕರ ಗುಂಪು ಈಜಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಳುಗಿ ಏಳುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿ ಕಂಡಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಓಕುಳಿ ಎರಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಶ್ರೀಗೆ ಓಕಳಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ತ್ಯಾಗ ಧರ್ಮ, ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಜಯಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಉತ್ಸವವು ಜೈನಮಠದ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಹಳೇ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಜೈನಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಓಕುಳಿ ಎರಚಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ ಆರತಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

ಪೂಜೆಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ನಂದಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಜಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸನ್ಮತಿ, ರಾಜಣ್ಣ, ಜ್ವಾಲ ಕುಮಾರ್, ಜೀವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಹಿ ಭೋಜನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260405-36-1132864255