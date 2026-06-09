ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ - ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

<p>ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಸುಂಡಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರೈತರ ಸಾಲದ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಉಳಿತಾಯದ ಮನೋಭಾವನೆ ದೂರದೃಷ್ಠಿ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ₹7 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಘದಿಂದ 2225 ರೈತರಿಗೆ ₹13.5 ಕೋಟಿ ಕೆಸಿಸಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ, 23 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ₹1.38 ಕೋಟಿ ಸಾಲ, ₹2.65 ಕೋಟಿ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಸಾಲ, ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 300 ಜನ ರೈತರಿಗೆ ₹ 82 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದಾಜು ₹18 ಕೋಟಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದಿಂದ ತಾಲ್ಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6ರಿಂದ 7 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ ಬಳಿಕ 51 ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಧೃಡಗೊಳಿಸಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೈಲೆಟ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಿದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಸಹಸ್ರಾರು ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ 150 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಠೇವಣಿಯನ್ನು 500 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ 1300 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹14 ಕೋಟಿ ಲಾಭಾಂಶ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ ದೇವರಾಜೇಗೌಡ, ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಚ್.ಮಂಜುನಾಥ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಚ್.ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್, ಎಸ್.ಬಿ.ನಂದಕುಮಾರ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ನಂಜೇಗೌಡ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತರಾಜ್, ಮಂಜಣ್ಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಂಜೇಗೌಡ, ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಪಾಲಾಕ್ಷ, ಸೋಮೇಗೌಡ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಎಸ್.ಆರ್.ಮಧು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮಧು, ಪವಿತ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-36-690612338</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>