ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಿಗೆಯ ಝಳ: ಹಣ್ಣು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ಹಳೇಬೀಡು:</strong> ಮಾರ್ಚ್ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಎಳನೀರು ಮೊದಲಾದ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. </p>.<p>ದೇವಾಲಯ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹಳೇಬೀಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಣ್ಣು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ₹ 35ರಿಂದ ₹40ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಒಂದು ಹೋಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ₹20ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಂಡೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಹೋಳು ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕಬ್ಬಿನಹಾಲಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ₹20ರಿಂದ ₹30 ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿ ಎಳನೀರು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ₹50 ರಿಂದ ₹60ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಳನೀರು ವ್ಯಾಪಾರ ಎರಡು ದಿನದಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>‘ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಅನಾನಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ’ ಎಂದು ವರ್ತಕ ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇಕರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಭರಾಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಂತೂ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಕೆಫೆ ಮಾಲೀಕ ಎಚ್.ಆರ್. ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>‘ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಹಳೇ ಬೀಡಿನ ಬೇಲೂರು ಹಾಗೂ ಜಾವಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗೋಣಿ, ಆಲ, ಮಾವು ಮೊದಲಾದ ಮರಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಊರಿನ ಸುತ್ತ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು <br>ಸೇವಿಸದೇ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ (ಗಂಜಿ) ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಬಸಪ್ಪ. </p>.<p>1 ಕೆ.ಜಿ. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ₹35 ರಿಂದ ₹40 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಬೇಸಿಗೆಯ ದಣಿವು ನೀಗಿಸಲು ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ</p>.<p><strong>ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಊರಿನ ಸುತ್ತ ಮರ– ಗಿಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು</strong></p><p><strong>-ಎಚ್.ಆರ್.ಮಧು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</strong></p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ </p><p> ‘ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಕ್ಯಣ್ಣ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂಗಡಿ ಸುತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೊಣ ಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಮಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಫ್ರೀಡ್ಜ್ನ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>