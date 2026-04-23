‘ಏತ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹಿತ’

ಬಾಗೂರು (ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ): 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹಿರೀಸಾವೆ ಕಲ್ಲೇ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇ ಶಿವರ ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಬರಲಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಾಗೂರು ಮನು, ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎ.ಸತೀಶ್, ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ವಿ.ನಟೇಶ್, ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಜೆ.ಕುಮಾರ್, ಸಿ.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಸಿ.ಆರ್.ಧನಂಜಯ್, ಮಹಾಲಿಂಗ, ಟಿ.ವಿ.ಯೋಗಣ್ಣ, ದಯಾನಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಬಸವಣ್ಣ, ಆನಂದ್, ಗೋಪಾಲ್, ವಸಂತ, ನಾಗೇಶ್, ದೇವರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ರಕ್ಷಿತ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಗಣೇಶ್, ಗುಡಿ ಗೌಡ್ರು ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡ, ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಪ್ರಸನ್ನ, ಕುಮಾರ್, ಲೋಕಿ, ಶಂಕರ್, ಧನಂಜಯ, ಶೇಖರ್, ಉಮಾಹಿನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-36-150402029</p>