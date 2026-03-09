ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri

ಹಾವೇರಿ: 183 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ಜೋಡಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ದಾನ | ಮಗನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಪೋಷಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:04 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಕೈ–ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ–ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
-ದೇವ್ ಸೇಠಿ, 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ-
ದೇವ್‌ನ ಅಜ್ಜ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಸಹ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇವ್ ಸಹ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು ಇಂದು 183 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ
-ವಿನುತಾ ಸೇಠಿ, ದೇವ್‌ನ ತಾಯಿ
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT