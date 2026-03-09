ಹಾವೇರಿ: 183 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ಜೋಡಣೆ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ:</strong> ಕೈ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ 183 ಮಂದಿಗೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ಜೋಡಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ದೇವ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಂದೆ–ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಜೇಂದ್ರದನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರೋಟರಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎ.ಡಿ.ಡಿ ಫೌಂಡೇಶನ್, ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್, ಇನ್ನರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಕ್ಲಬ್, ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಹಾವೇರಿ ಘಟಕ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಯೂತ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಪನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಕೃತಕ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಉಚಿತ ಜೋಡಣೆ ಶಿಬಿರ’ಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ಶಿಬಿರದ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಬಾಲಕ ದೇವ್ ಸೇಠಿ ಅವರು ತಾಯಿ ವಿನುತಾ ಜೊತೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ–ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಮಗನ ದಾನದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ತಾಯಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಆನಂದಭಾಷ್ಮ ಹಾಕಿದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲೂ ಖುಷಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ, ಅವರ ಮಗ ದೀಪಕ್ ಸೇಠಿ ಹಾಗೂ ಮೊಮ್ಮಗ ದೇವ್ ಸೇಠಿ (17 ವರ್ಷ) ಸೇರಿಕೊಂಡು ‘ಎಡಿಡಿ ಫೌಂಡೇಷನ್’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಸೇಠಿ ಅವರು, ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂಗವಿಕಲರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಒಂದೊಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಕೈ–ಕಾಲು ಜೋಡಣೆ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು, ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾ. 6ರಿಂದ ಮಾ. 8ರವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 183 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 150 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಹಾಗೂ 33 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗದಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೃತಕ ಕಾಲು ಜೋಡಣೆಗೆ ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕೃತಕ ಕೈ ಜೋಡಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 7,500 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹ 10 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವ್ ಸೇಠಿ ಅವರೇ ಭರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶಿನಾಥ ಅರವತ್, ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಎ. ವಜ್ರಕುಮಾರ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶಾ ಪ್ರಭು, ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ವಿಜಯ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಘಡಗಳಿಂದ ಕೈ–ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಕೃತಕ ಕೈ–ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬದುಕಬಲ್ಲರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಶಿಬಿರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ದೇವ್ ಸೇಠಿ, 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ-</span></div>.<div><blockquote>ದೇವ್ನ ಅಜ್ಜ ಅನಿಲ್ ಸೇಠಿ ಸಹ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಹಣವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ದೇವ್ ಸಹ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದು ಇಂದು 183 ಮಂದಿಗೆ ಕೃತಕ ಕಾಲು–ಕೈ ನೀಡಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ </blockquote><span class="attribution">-ವಿನುತಾ ಸೇಠಿ, ದೇವ್ನ ತಾಯಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>