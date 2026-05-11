ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ

ಹಾವೇರಿ: 'ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ, ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ'. ನಿತ್ಯವೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ನೂರಾರು ವಾಹನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಆಟೊಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಟೊಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಲಕರು, ಕಿ.ಮೀ.ಗಟ್ಟಲೇ ದೂರವಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ'.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಅವರ ನೋವಿನ ಮಾತಿದು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಆಟೊ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ. ಏಜೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ–ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್– ಡೀಸೆಲ್ಗಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.

ನಿತ್ಯವೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆಟೊಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ– ಸಿಎನ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೊ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಚಾಲಕರು, ಬ್ಯಾಡಗಿಯಿಂದ 23 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಹಾವೇರಿಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಂಕ್ ಹಾಗೂ 20 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ, 1ರಿಂದ 2 ಕೆ.ಜಿ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಯಾಡಗಿಯಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಎನ್ಜಿ ಅವಲಂಬಿತ ವಾಹನಗಳು, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆಟೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಪಿಜಿ ಆಟೊಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಡಗಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇದುವರೆಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ.

ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಇಲ್ಲದವರು, ಆಟೊಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಕೆಂಪು ಸುಂದರಿ', 'ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ