ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಚತೆಯೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪುರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ, ಹಾವೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳೆ ಗುರುವಾರ 2026–27ನೇ ಸಾಲಿನ ₹71 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯದ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರ ಪಟ್ಟಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಜಲವೇ ಜೀವ, ಬೆಳಕೆ ಭದ್ರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಳವಡಿಸುವ ₹24.20 ಕೋಟಿ ಯೋಜನಾ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 24x7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ , ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ 2025–2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

₹24.20 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ : ರಾಜಸ್ವ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹18,08 ಕೋಟಿ, ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹2.37 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹4.84 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹24.20 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

₹23.49 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ: ರಾಜಸ್ವ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹13.79 ಕೋಟಿ, ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗೆಯಿಂದ ₹5.90 ಕೋಟಿ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ₹3.80 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ₹23.49 ಕೋಟಿ ವ್ಯಯಿಸಲು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯಕುಮಾರ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260328-22-1142284245