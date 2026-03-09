ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಾವೇರಿ | ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ: ಸೊರಗಿದ ನವಿಲುಧಾಮ, ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಪರದಾಟ

ಕಳೆಗುಂದಿದ ಬಂಕಾಪುರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟೆ
ಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
ಸಂತೋಷ ಜಿಗಳಿಕೊಪ್ಪ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:05 IST
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ ಕಳೆಗುಂದಿರುವುದು
ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಗರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಬಂಕಾಪುರ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಹಾಳಾಗಿರುವುದು
ನವಿಲುಧಾಮದ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನವಿಲುಧಾಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
-ಸುರೇಶ ಅಂಗಡಿ ಖಿಲಾರ್, ಗೋವು ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 2 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿರುವ ನವಿಲುಧಾಮವನ್ನು ಮಾದರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬೇಕು. ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
-ಸೂರಜ್ ಕೆ., ಹಾವೇರಿ ನಿವಾಸಿ
