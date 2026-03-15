ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ: ಡಿಪಿಆರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ; ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್ನೂರು

ಹಾವೇರಿ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬೇಡ್ತಿ–ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಗೆ ಡಿಪಿಆರ್ (ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ) ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜ್ಭೂಷಣ್ ಚೌಧರಿ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿದೆ ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಜನರ ಎದುರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ ಕುನ್ನೂರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, 'ಡಿಪಿಆರ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯುಡಿಎ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಂಸದ ಕೆ. ಸುಧಾಕರ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಭೂಷಣ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಡಿಪಿಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ 1 ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ 2ರ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಲು ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಬೇಕು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಪರ್ಯಾಯ–1ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯ–2ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧವಿದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಸತ್ಯಾಂಶ ತಿಳಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.