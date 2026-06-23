ಬ್ಯಾಡಗಿ ಜತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಜತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳೆತ್ತಿ, ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸೋಮವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗಸಮಹಳ್ಳಿ ಮಹದೇವರು ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ನೂರಾರು ರೈತರು ಡೊಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>‘ಕೆರೆಯ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕಾರಣ’, ‘ಜತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಹೂಳೆತ್ತಬೇಕು’ ಎನ್ನುವ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ವೆ ನಂ. 46ರಲ್ಲಿನ 24.31 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಕರೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು. ಮಳೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನೇ ನಂಬಿ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಣೂರು ಶಿಡೇನೂರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಜತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-22-1026364165</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>