<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನೂರಾರು ಆಟೊ ಚಾಲಕರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ ಅವರ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣೆಗೆ ನೆಹರೂ ವೃತ್ತ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಭಾಷ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇಶನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಟೋ ಚಾಲಕರ, ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ನಗರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಮಾತನಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಟೋಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಬಂಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಕಿ.ಮೀ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ರು ದಂಡ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕುರಿತು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಸದರಿಗೂ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಒಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷವಿಡೀ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಜಿ.ಬೊಮ್ಮನಾಳ, ರಾಜೇಸಾಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರಾರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-22-579771893</p>