ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಸ್ಜೆಜೆಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಚಂದ್ರಗುತ್ತೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಎಸ್ಎನ್ ಫಾರ್ಮಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುವ ಮಟನ್. ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಪುರಸಭೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈಗ ತೆರೆದಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹೀಗವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಅಂಸವನ್ನು ಜೋತು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಜಗುರಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಎಸೆದಿರುವ ಮಾಂಸದ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಭಯದಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಕದರ ಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸುತಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಪುರಸಭೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಬಾರದೇ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಮಟನ್, ಚಿಕನ್ ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂತೆ ಮೈದಾನದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260325-22-123128923</p>