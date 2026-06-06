<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಪಿಎಚ್ಸಿ) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪುಣೆ–ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ, ಆಗಾಗ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ದೂರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಜೀವ ಹೋದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು, ಪಿಎಚ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಕ್ಕ–ಪಕ್ಕದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಸಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ದಿನದೂಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಜನರ ದೂರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಪಿಎಚ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅಸ್ತು ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ, ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ: ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು, 15 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ. ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು, ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೆದೇವರು, ಕೆಂಗೊಂಡ, ಅರಬಗೊಂಡ, ಅಳಲಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಶಂಕ್ರಿಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೆ, ಶಂಕ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಬರಲು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿ ಅಪಘಾತವಾದರೂ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಶಂಕ್ರಿಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವುದರೊಳಗೆ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದ ಕೋಟಿಗುಡ್ಡ, ಕದಮನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡೇನಹಳ್ಳಿ, ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬಳಿ ಅಪಘಾತ ವಲಯಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪಿಎಚ್ಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಜನರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-22-1281053564</p>