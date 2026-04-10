ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ನೆಹರೂ ನಗರದ ಉಪಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸುಧೀರ ಹವಳದ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಸಾಗಬೇಕು. ಸದ್ಯ ನೆಹರೂ ನಗರದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಲೀನಗೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಕಾರಣ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಪ್ಪ ಯಕಲಾಸಪುರ, ಅನುರಾಧಾ ಮೋರಿಗೇರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಉಕ್ಕುಂದ, ಸಂತೋಷ ಮೂಲಿಮನಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಮಾತನವರ, ವಿಜಯ ಬಡಿಗೇರ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಸುತಾರ, ಮುತ್ತಣ್ಣ ಸಂಕಣ್ಣನವರ, ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>