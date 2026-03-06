<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ:</strong> ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೆ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ‘ಬ್ಯಾಡಗಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ‘ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಜೆಡ್ಆರ್ಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಜಿ. ಕೆ ಅದಪ್ಪಗೌಡ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಾ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ನಿಯೋಗ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ.ಅನಂತ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಆರ್ಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಮಾಲತೇಶ ಅರಳಿಮಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹2ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳಲು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಿಂದ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನೌಕರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರ -ವಾಸ್ಕೊ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಜನಶತಾಬ್ದಿ ಹಾಗೂ ದಾದರ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವದೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ದೆಹಲಿಗೂ ಸಹ ತೆರಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆದಾಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾಯಂ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಶುರಾಮ ಮೇಲಗಿರಿ. ಜಂಟಿ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸಣ್ಣ ಹಂಜಿ ಹಾಗೂ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ನಾಯಕ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಆಯಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ನಿಲುಗಡೆಯ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯದ ಮಹಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪಿ.ಅನಂತ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>