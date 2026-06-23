ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರಿನಲ್ಲಿ 11 ಎಕರೆ ಗೋವಿನಜೋಳ ಬೆಳೆ ನಾಶ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಗೋವಿನ ಜೋಳದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಡೇನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕಿರಣ ಗಡಿಗೋಳ ಸೋಮವಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆದು 11 ಎಕರೆ ಫಸಲು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲಾವಣಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 11 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ಜೋಳವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಸಹ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 11 ಎಕರೆ ಹೊಲಗಳ ಲಾವಣಿ, ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಆಳಿನ ಖರ್ಚು ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶೇ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಡೇನೂರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಸಾರಿ ಜಮೀನು ಇರುವುದರಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೈತರಾದ ಶಿವಪ್ಪ ತೆವರಿ, ಪ್ರಭಯ ಬಿದರಿ, ಗಣೇಶ ಯೋಗಿಕೊಪ್ಪದ, ಶಂಭು ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದುರ್ಗದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-22-1984482848</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>