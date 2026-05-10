ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಪಡೆದ ಮಾಲೀಕರ ಅಂಗಡಿ ತೆರವು

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗಿರುವ ಸೊರಬ–ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಮಾಲಿಕರ ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಜೆಸಿಬಿ, ಹಿಟ್ಯಾಚಿ ಸಹಿತ ಹಾಜರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಳೆ ಪುರಸಭೆ ಬಳಿ ಇರುವ ವಸತಿಗೃಹವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ನೂರಾರು ರೈತರು, ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಭಾಷ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ವಾದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಳೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜೆಸಿಬಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು.</p>.<p>‘ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ನಾಳೆಯೇ ಅಂಗಡಿ ತೆರವು ಗೊಳಿಸಿ ತಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಜೈನ ಸಮುದಾಯದವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು.</p>.<p>ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎರಡೂ ಬದಿಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಪಿಎಂಸಿ 1ನೇ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಇದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಸಹ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ಥರಣೆ ಆರಂಭವಾ ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, ಎಡಿಸಿ ನಾಗರಾಜ ಬಾಲೂರ, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಾಂಬಳೆ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯಕುಮಾರ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಆಂಜನೇಯ, ಎಡಿ ಎಲ್ಆರ್ ನಜೀರ್, ತಹಸೀಲ್ದಾರ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ನಾಯಕ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಜೆಸಿಬಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಿಎಸ್ಪಿ, ಮೂವರು ಸಿಪಿಐ, ತಲಾ 12 ಮಂದಿ ಪಿಎಸ್ಐ, ಎಎಸ್ಐ, ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜನರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಈಡೇರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಹಠ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಭೂಮಾಲಿಕರಿಗೆ, ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 303 ಭೂಮಾಲೀಕರ ಆಸ್ತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>42ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260510-22-595340955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>