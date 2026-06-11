ಬ್ಯಾಡಗಿ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಆರಂಭಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಮೆಟ್ರಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಎಸ್ಎಫ್ಐ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣೆಗೆ ನೆಹರೂ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಸಾಗಿತು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಶೀಘ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಗಣಮಟ್ಟದ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ₹ 4,500ಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಗಣಮಟ್ಟದ ಹೊದಿಕೆ, ವಾಚನಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಫ್ಐ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಅರುಣ ನಗವತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಮುಷ್ಕನ್ ಸೌದಾಗರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡರಾದ ರಘು ಅಂಗಡಿ, ಸವಿತಾ ಬಿಸ್ಟಣ್ಣನವರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ, ಮಧು ಹಕಾರಿ, ವಿದ್ಯಾ ಕಿರವಾಡಿ, ಅನುಶ್ರೀ ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಗಡಿ, ವಿದ್ಯಾ ಹಾವೇರಿ, ಪೂಜಾ ಬುದಗಟ್ಟಿ , ಪುಷ್ಪಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಚೈತ್ರಾ ಗೋಲಣ್ಣನವರ, ಸಹನಾ ಗುಡುಗೂರ, ಯಶವಂತ ಬಿ.ಜಿ, ಸಂದೀಪ ಎಸ್, ಪವನ ಎಸ್, ಹೇಮಂತ ನಾಯಕ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-22-1563415429</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>