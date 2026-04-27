ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ

ಪ್ರಮೀಳಾ ಹುನಗುಂದ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು. ದೂಳಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಜನರು. ಕೆಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಸೇರಿದ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು. ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗದೇ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಚಾರ. ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಎದುರಾದ ದಟ್ಟಣೆ. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ? ಎಂದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು...

'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ'ಯ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸದ್ಯದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿದು. ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ, ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಪಟ್ಟಣವು ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದೇ ಜನರು ನಿತ್ಯ ಸಂಚಾರ ಸಂಕಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

'ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಆರಿಸಿಬಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಂತರ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಶಾಸಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ವಾಹನಗಳು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ, ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬ ನೋವು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಚಾರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಜನರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್: ಐದು ರಸ್ತೆಗಳು ಕೂಡುವ ಹಳೇ ಪುರಸಭೆ ಎದುರು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಬಗಳು ಇಂದು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿವೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೂಲೆ ಸೇರುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ತಳದಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿವೆ. ಅವು ಬೀಳುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೂಡಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಸಂಚಾರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಬ ಅಂಗಡಿಯ ಗೋಡೆಗೆ ವಾಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಗಿನೆಲೆ ರಸ್ತೆ, ಬಲಕ್ಕೆ ಹಂಸಬಾವಿ ರಸ್ತೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಎದುರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹೀಗೆ ಐದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳ ಸಂಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಗಿನೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗಳಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಲಾರಿ, ಟಾಟಾ ಎಸಿ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೈಕ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಂಸಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪರ