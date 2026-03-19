ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಲಿ: ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಲವಡಿಮಠ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಕೇವಲ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾವಿತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಶೆಲವಡಿಮಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನೂತನ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದವನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಉದ್ಗಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನೌಕರರ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಿಯಮ ದೋಷ ಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಿಯಮದಡಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ರೈತ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ತರುವ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನಾಯಕ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ಕೋಟಿ, ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಮಾಲತೇಶ ಕಂಬಳಿ,ಗುರುರಾಜ ಚಂದ್ರಿಕೇರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಭಾರತಿ ಕುರಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಕಾಕೋಳ, ಎಂ.ಕೆ.ಭಾಗ್ಯ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ರೇಣುಕಾ ಭೈರನಪಾದ ಮಠ, ಉಮಾ ರಾಮಪುರೆ, ಅಶ್ವಿನಿ ಬಿದರಿ, ಮಹದೇವಿ ಹರಿಯಾಳ, ಮಂಜುಳಾ ಹೊಟ್ಟಿಗೌಡ್ರ, ಲತಾ ತಬರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ