ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಆವಕದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ:</strong> ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು 1,55,110 ಚೀಲ (38,777 ಕ್ವಿಂಟಲ್) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಮಾರ್ಚ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆವಕದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವರ್ತಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ರಾಯಚುರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 16,682 ಲಾಟ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ 278 ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ವರ್ತಕರು ಟೆಂಡರ್ ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹64,222 ರಂತೆ, ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ₹61,899ರಂತೆ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರು ತಳಿ ₹18,000ರಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ₹48,259, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ₹51,589 ಹಾಗೂ ಗುಂಟೂರ ತಳಿ ₹14,009ರಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ. ಇಂದಿನ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 421 ಖರೀದಿ ವರ್ತಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ 1.75 ಲಕ್ಷ ಬಾರಿ ದರವನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದ ದರ (ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್)ಗೆ</p>.<p>ತಳಿ; ಕನಿಷ್ಠ; ಗರಿಷ್ಠ <br /> ಕಡ್ಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ; ₹4,309;₹61,899<br /> ಡಬ್ಬಿ ತಳಿ; ₹5,269;₹64,222<br /> ಗುಂಟೂರು ತಳಿ; ₹1,529; ₹18,000</p>