ಕಾಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪುರಸಭೆ: ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ

ಬ್ಯಾಡಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಈಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನಧಿಕೃತ ನಳ ಜೋಡಣೆಗೆ ಮಂದಾಗಿದ್ದ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಕಾಕೋಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗೆ ನದಿ ನೀರು ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೂ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಪುರಸಭೆ ಏಕಾ ಏಕಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಮ್ಮದೂ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆದು ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಜೋದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಇದರಿಮದ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ವಾಪಸ್ ನಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೆಂಬಿ, ರಮೇಶ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ, ವಕೀಲ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಟ್ಟಲಕಟ್ಟಿ, ಜಮೀರ ರಿತ್ತಿ, ಹರೀಶಕುಮಾರ ರಿತ್ತಿ, ಪಾಂಡು ಸುತಾರ, ಈರಣ್ಣ ಅಂಗಡಕಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಾಲೆಹೊಸೂರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಪುರಸಭೆ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಎಇಇ ಆಂಜನೇಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.