<p><strong>ಹಾನಗಲ್:</strong> ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳ ತಾಣವಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಎಂಪಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 4 ಸುಧಾರಿತ ಎಚ್ಡಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶಿರಸಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹಾನಗಲ್ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವ ನಾಲ್ಕರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜನನಿಬೀಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಹೊಟಲ್, ಧಾಬಾ ಮತ್ತಿತರ ಅಂಬಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣದ ವಾಹನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭೂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯಗಳು ಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಘಟನೆ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕರ್ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜನರು.</p>.<p>'ಕಳ್ಳತನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಚುಡಾಯಿಸುವುದು, ಪುಂಡರ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಟ ಮತ್ತಿತರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇವೆ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಅಗತ್ಯವೆನ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಾನಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಗೆಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗೆಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಕನ್ನಕ್ಕನವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>